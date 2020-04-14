Герои передовой: о борьбе с коронавирусом из первых уст (ВИДЕО)

Врачи первыми приняли на себя удар коронавирусной инфекции. Работа медиков всегда сопряжена с определенными рисками. Однако во время пандемии COVID-19 потенциальная опасность для них увеличивается. Всё свое время они посвящают профессии, а чтобы обезопасить и снизить риск заражения близких, стараются держаться от них подальше.

Медработники говорят, что необходимыми средствами защиты обеспечены и работают с надеждой на то, что скоро эпидемия закончится и они смогут обнять своих родных. Через что проходят врачи, борющиеся с новым коронавирусом — в репортаже “НТВ Молдова”:

Этим утром Виктор Корчу заступил на суточное дежурство. Для врача скорой помощи эпидемия коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием. За одну смену приходится выезжать на вызовы до 12 раз.

– Как Вы себя ощущаете в этом костюме?

– Очень жарко. Немного неудобно, трудно двигаться, но мы приспосабливаемся. Перед каждым вызовом к пациентам с подозрением на COVID-19, пациентам с температурой, пациентам с кашлем мы надеваем защитный костюм.

Когда скорую помощь вызывают к пациенту с подозрением на COVID-19, врачей оснащают необходимой экипировкой: комбинезон, респираторная маска, две пары перчаток, защитные очки и маску-экран.

– На данный момент мы оснащены экипировкой. Мы обеспечены одноразовой экипировкой. Мы ее надеваем. Вы видите, даже сейчас мы полностью оснащены. Машина оборудована как мини-палата для реанимации. У нас есть все оборудование, аппарат для вентиляции легких. Есть фибриллятор, аспиратор, кислородный баллон, – отмечает Виктор Корчу.

По словам врача скорой помощи, в день приходится надевать экипировку несколько раз. Нужно не только правильно облачиться в спецодежду, важно соблюдать правила при ее снятии.

– При раздевании мы сначала снимаем защитный экран, возвращаем комбинезон, сбрасываем первую пару перчаток, затем вторую, собираем все и складываем в сумку, опечатываем и это идет на уничтожение, биоматериал, – говорит медик.

Виктор Корчу волнуется за свою супругу и троих детей. Ему известно о всех рисках, с которыми сталкивается каждый раз, когда команда скорой помощи выезжает на вызов. Чтобы защитить свою семью, врач сохраняет социальную дистанцию и соблюдает меры защиты.

Людмила Брушинская – врач скорой помощи. Чтобы защитить членов своей семьи от возможного заражения, она полностью изолировалась от них. Сегодня самое большое желание женщины – чтобы эпидемия завершилась как можно быстрее. Поэтому врач призывает людей строго соблюдать карантинные меры.

– У меня не было проблем с защитной одеждой для скорой помощи. Мы не сдадимся, потому что это было бы очень неправильно с нашей стороны. Я думаю, что никто не должен сдаваться сейчас. Каждый должен выполнять свой долг на месте работы, а тот, кто не работает, обязан оставаться дома, соблюдать все правила гигиены. При вызове скорой помощи необходимо уточнить причину и ответить на вопросы, которые задает оператор, потому что это очень важно, – рассказывает Людмила.

Руководитель регионального отделения Института неотложной медицинской помощи Светлана Гайтур подтвердила – у врачей нет недостатка в защитном снаряжении:

– Его достаточно, пополняется по мере необходимости. У нас есть Служба снабжения, которая работает 24 часа в сутки. На каждой подстанции на данный момент у нас есть по 150-200 комплектов экипировки. Мы оснащены всем, чтобы полностью отвечать на вызовы пациентов с подозрением на COVID. Кроме того, у нас есть в достаточном объеме перчатки и маски, в довольно больших количествах, – сказала она.

Еще один медик, который находится на передовой борьбы с коронавирусом, – Наталья Катаной.

– Реанимационная бригада при работе с пациентом, при процедурах типа интубации использует i-gel, использует для доступа к яремной вене, доступом под ключицу, затем используется дополнительное оборудование. Помимо этих масок, существуют специальные фильтры, фильтрующие маски или респираторы, которые используются врачом и медсестрой. Если необходимо интубировать пациента, используем видеоларингоскоп на большем расстоянии. Также используются одноразовые эндотрахеальные трубки, – рассказывает женщина.

Первый случай коронавируса был зарегистрирован в нашей стране 7 марта. Женщина 48 лет вернулась зараженной из Италии. Она успешно прошла лечение и была выписана из больницы спустя несколько недель после госпитализации.