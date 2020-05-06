Германия передала Молдове партию помощи для борьбы с коронавирусом

Германия передала Молдове партию помощи для борьбы с коронавирусом

Германия передала Молдове партию гуманитарной помощи на сумму 50 тысяч евро для борьбы с коронавирусом. Речь идёт о защитных костюмах местного производства.

При передаче медпомощи присутствовали министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну и посол Германии Анжела Ганнингер. Дипломат подчеркнула, что экипировка была пошита в Молдове для того, чтобы поддержать экономических агентов местной лёгкой промышленности.

– Только вместе мы сможем справиться с кризисом, вызванным COVID-19. Германия будет продолжать тесно сотрудничать с Республикой Молдова, – сказала Ганнингер.

В свою очередь, пишет moldpres.md, Виорика Думбрэвяну выразила благодарность за поддержку, оказанную Германией в трудные для Молдовы времена.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md