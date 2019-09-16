Генпрокурора будут назначать по новым правилам

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Механизм назначения генерального прокурора изменят. Новые правила предусмотрены законопроектом, принятым сегодня парламентом в первом чтении.

Проект предполагает внесение изменений в Закон о прокуратуре и объявлен самым важным законопроектом, касающимся реформы прокуратуры. В первом чтении за него проголосовали большинство присутствующих на заседании депутатов.

По новым правилам, кандидата на должность генерального прокурора будут отбирать с помощью открытого конкурса, проводимого в два этапа. На первом этапе кандидатов будет отбирать независимая комиссия, созданная при Министерстве юстиции. По словам министра юстиции Олеси Стамате, в состав комиссии войдут министр юстиции, бывший прокурор или бывший судья, международный эксперт, национальный эксперт и представитель гражданского общества, а также эксперт, назначенный председателем парламента. На втором этапе Высший совет прокуроров (ВСП) выберет генерального прокурора из предложенного комиссией списка кандидатов.

Еще одно изменение, включенное в проект, предполагает, что претенденты на должность генерального прокурора должны иметь не менее пяти лет опыта работы прокурором или судьей, или восьми лет – адвокатом или офицером уголовного преследования. Кроме того, в состав ВСП включат председателя Союза адвокатов, омбудсмена и представителя гражданского общества. Все кандидатуры пройдут утверждение правительства, пишет moldpres.md.