Генпрокурор: За судьями КС никто не следит!

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За судьями КС не велись ни слежка, ни прослушивание, ни наблюдение. Об этом в интервью порталу newsmaker.md заявил генеральный прокурор Александр Стояногло. Обвинения в слежке за членами КС ранее прозвучали из уст некоторых политиков и даже судей.

⁃ Это были просто декларации, у которых, скорее всего, были политические цели. Декларации без всяких фактов, со ссылкой на каких-то агентов и непонятных людей, – отметил он.

Стояногло также подчеркнул, что «к большому сожалению, многие в нашем обществе страдают манией преследования. Это тоже отголоски прошлого». Однако, заверил он, последние полгода прокуратура не возбуждала никаких уголовных дел против политиков, гражданских активистов, журналистов. Соответственно не было ни одного обращения прокуроров в суд за получением санкций на слежку и наблюдение. Это касается и судей Конституционного суда.

⁃ Тем не менее на прошлой неделе я провел совещание с руководителями правоохранительных структур и попросил их, чтобы они обратили внимание на возможность проведения таких мероприятий неавторизированными структурами. Мы будем мониторить эту ситуацию. Я не исключаю, что в условиях, когда люди еще не избавились от страха, который их преследовал многие годы, какие-то частные компании могут этим пользоваться, следить за каким-то человеком, чтобы вызывать у него дискомфорт и страх преследования. Если такие вещи происходят, мы примем меры: установим людей, которые этим занимаются, и привлечем их к ответственности, – подытожил генпрокурор.

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