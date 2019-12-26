Генпрокурор распорядился продлить проверки в Антикоррупционной прокуратуре и в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам

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Проверки в Антикоррупционной прокуратуре и в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью продлены до 10 января. Об этом после заседания Высшего совета прокуроров заявил генеральный прокурор Александр Стояногло, который ранее и распорядился об их проведении.

По словам Стояногло, решение о продлении проверок связано с тем, что объем работы – большой, учитывая, что охвачен период в 4 года.

– Вы узнаете много интересных вещей о деятельности наших прокуратур, – сказал генпрокурор, отвечая на вопрос, что уже удалось обнаружить в ходе проведенной работы.

Стояногло также сказал, что продолжаются проверки имущества Виорела Мораря, который был приостановлен в должности главы Антикоррупционной прокуратуры. В зависимости от результата станет ясно, сможет вернуться Морарь на этот пост или же нет.

Генпрокурор также отметил, что после завершения всех проверок подробности о них будут представлены в рамках пресс-конференции, пишет jurnal.md.