Генпрокурор прокомментировал задержание Мораря. Оно связано с делом о краже миллиарда

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Глава АП Виорел Морарь был задержан за злоупотребление служебным положением и подделку документов в деле о краже миллиарда. Об этом deschide.md заявил генеральный прокурор Александр Стояногло.

По его словам, уголовный процесс, по которому проходит Морарь, был инициирован 26 декабря, а сегодня прокурор, который ведет это дело, выдвинул чиновнику обвинение.

– 26 декабря я распорядился начать уголовное расследование по этому делу. Речь идет о злоупотреблении служебным положением и подделывании документов в деле о краже миллиарда, – сказал Стояногло.

Генпрокурор добавил, что Виорел Морарь был задержан на 72 часа. Он находится в изоляторе Управления полиции муниципия Кишинев.