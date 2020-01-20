Генпрокурор о “краже века”: представителей некоторых политических и экономических групп защищали от уголовного преследования

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Базовая следственная линия, на которой до сих пор были сосредоточены прокуроры, занимающиеся расследованием “кражи века”, не позволила провести комплексное и объективное расследование и выявить всех потенциальных бенефициаров этого громкого преступления. С таким заявлением в рамках пресс-конференции, посвященной представлению результатов проверок, проведенных в Антикоррупционной прокуратуре и в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особыми делам, выступил генеральный прокурор Александр Стояногло.

По словам Стояногло, ведомства, вовлеченные в расследование кражи, приложили много усилий, в том числе добились получения ордеров на арест некоторых фигурантов и смогли арестовать их имущество и другие ценные активы, однако процессуальный аудит уголовных дел выявил многочисленные отклонения.

– Из этого можно сделать вывод, что направление, на котором были сосредоточены наши коллеги до сих пор, не позволило провести комплексное и объективное расследование, которое выявило бы всех потенциальных бенефициаров “кражи века”, – сказал он.

Стояногло добавил, что дополнительным обоснованием этому является тот факт, что позиция и заявления некоторых людей, имеющих прямое отношение к расследуемым процессам, игнорировались, тогда как другим покровительствовали, “односторонне выделяя некоторые группы по экономическим и политическим интересам”. Он также рассказал, что следствие полностью проигнорировало документы, полученные по этому поводу от румынских властей, а также другие дела, в которых предмет расследования противоречил основной версии, которой на тот момент придерживалась Антикоррупционная прокуратура.

– В целом, тема “кражи века” является довольно комплексной, и по этой причине оценки, прокурорам, участвовавшим в расследовании, будут даны после проведения серии процессуальных мероприятий, запланированных на последних заседаниях группы, ведущей уголовное расследование, под руководством генерального прокурора, – заключил Стояногло.