Генпрокурор испугался слушаний в парламенте страны по вопросу о “краже века”

Генпрокурор испугался слушаний в парламенте страны по вопросу о “краже века”

Генеральный прокурор страны Эдуард Харунжен отказывается от участия в слушаниях в парламенте по вопросу “кражи века”. Об этом он уведомил в письме на имя председателя законодательного органа Андриана Канду. 

Как пишет protv.md, свой отказ Харунжен мотивирует тем, что презентация деталей по отчету Кролл-2 в парламенте противоречит “юридическим принципам”. Письмо было зарегистрировано и будет изучено Постоянным бюро парламента.

Напомним, проведения слушаний с участием генерального прокурора по вопросу “кражи века” добились на последнем заседании парламента социалисты. Слушания должны были пройти в этот четверг, 4 октября.

 

 

 

 

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