Генпрокуратура ждет голосования в парламенте, чтобы возбудить уголовные дела на депутатов и президента, – Додон

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Генеральная прокуратура “с нетерпением ждет” голосования в парламенте, чтобы возбудить уголовные дела на депутатов и на президента. Об этом Игорь Додон заявил в рамках пресс-конференции.

В данной связи глава государства обратился к сотрудникам этого ведомства и не только.

– Вы на самом деле думаете, что когда кое-кто улетит из страны, он заберет вас с собой в кармане? И Конституционный суд, и судей, и прокуроров, и полицию? Вы думаете, что для всех в самолете найдутся места? Вы на самом деле готовы пойти на это? Я очень вас прошу: уважайте законодательство, и тогда государство будет уважать вас. Выполняйте свой долг не перед президентом или партиями, а перед гражданами, – сказал он.