Генпрокуратура взяла под свой контроль дело об изнасиловании несовершеннолетней из Твардицы

Генпрокуратура взяла под свой контроль дело об изнасиловании несовершеннолетней из Твардицы

Генеральный прокурор Александр Стояногло распорядился отозвать из ИП Тараклии уголовное дело по факту группового изнасилования несовершеннолетней жительницы Твардицы. 

В соответствии с постановлением, подписанным Стояногло, для более эффективного расследования дела соответствующий документ был направлен в отдел уголовного розыска под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Принимая во внимание сложный характер данного уголовного дела, генпрокурор также распорядился создать спецгруппу, состоящую из прокуроров ПБОПОД и сотрудников уголовного розыска, в задачи которых входит оперативное и объективное расследование всех обстоятельств инцидента.

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