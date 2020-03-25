Генпрокуратура взяла под свой контроль дело об изнасиловании несовершеннолетней из Тараклии

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Генеральный прокурор Александр Стояногло распорядился отозвать из ИП Тараклии уголовное дело по факту группового изнасилования несовершеннолетней жительницы Тараклии.

В соответствии с постановлением, подписанным Стояногло, для более эффективного расследования дела соответствующий документ был направлен в отдел уголовного розыска под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

Принимая во внимание сложный характер данного уголовного дела, генпрокурор также распорядился создать спецгруппу, состоящую из прокуроров PCCOCS и сотрудников уголовного розыска, в задачи которых входит оперативное и объективное расследование всех обстоятельств инцидента.

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