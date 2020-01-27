Генпрокуратура выдвинула обвинение Виорелу Морарю

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Генеральная прокуратура объявила сегодня о том, что выдвинула бывшему главе Антикоррупционной прокуратуры Виорелу Морарю окончательное обвинение, а его дело вскоре будет передано в суд. Таким образом, помимо двух предъявленных ранее обвинений – злоупотребление служебным положением и подделка документов – прокуроры доказали еще один эпизод – вмешательство в расследование.

Виорел Морарь обвиняется в том, что получил от бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка жалобу, которую он зарегистрировал вопреки законодательным положениям и на основании которой возбудил уголовное дело и подделал ряд процессуальных документов. Эти действия были совершены в интересах заявителя и других лиц.

– Это было сделано для того, чтобы эти лица не были привлечены в качестве соучастников банковского мошенничества, – отмечает Генеральная прокуратура.

Кроме того, прокуроры подали ходатайство о продлении ареста Мораря еще на 30 суток, пишет moldpres.md.

Напомним, бывший глава Антикоррупционной прокуратуры был задержан 10 января с. г., а по ходатайству генерального прокурора Высший совет прокуроров временно отстранил его от должности.