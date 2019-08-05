Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту узурпации демократами власти в стране

0

По приказу врио генерального прокурора Думитру Робу сегодня было открыто уголовное дело по факту узурпации бывшим правительством государственной власти в период с 7 по 14 июня.

Уголовное преследование по данному делу будет осуществляться группой прокуроров и сотрудников из различных подразделений правоохранительных органов.

Напомним, что на прошлой неделе в рамках “прямой линии” в “Одноклассниках” президент страны Игорь Додон пообещал громкие дела после вступления в должность нового врио генпрокурора.