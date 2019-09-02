Генпрокуратура возбудила два уголовных дела по факту зловония в Кишиневе

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Генеральная прокуратура отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о неприятном запахе в Кишиневе, а также о загрязнении реки Бык, и распорядилась возбудить два уголовных дела для выяснения обстоятельств случившегося, определения виновных лиц и возможного возмещения ущерба. Об этом говорится в сообщении для прессы ведомства.

В рамках расследования будут заслушаны и контролирующие государственные органы, которых попросят высказаться относительно того, были ли допущены нарушения законодательства в данной области и причинен ущерб.