Генпрокуратура возбудила два уголовных дела по факту зловония в Кишиневе

Генпрокуратура возбудила два уголовных дела по факту зловония в Кишиневе
Генеральная прокуратура отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о неприятном запахе в Кишиневе, а также о загрязнении реки Бык, и распорядилась возбудить два уголовных дела для выяснения обстоятельств случившегося, определения виновных лиц и возможного возмещения ущерба. Об этом говорится в сообщении для прессы ведомства. 

В рамках расследования будут заслушаны и контролирующие государственные органы, которых попросят высказаться относительно того, были ли допущены нарушения законодательства в данной области и причинен ущерб.

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