Генпрокуратура огласит сегодня результаты проверок специализированных прокуратур

Генпрокуратура огласит сегодня результаты проверок специализированных прокуратур

Генеральная прокуратура РМ огласит сегодня результаты проверок в Антикоррупционной прокуратуре и в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Пресс-конференция по этому поводу начнется в 11.00. 

Напомним, 9 декабря о проведении проверок в вышеуказанных ведомствах распорядился генеральный прокурор Александр Стояногло.

В то же время, главы двух ведомств, Виорел Морарь из Антикоррупционной прокуратуры и Дорин Компан из ПБОПОД, были отстранены от своих должностей, пишет radiochisinau.md. Виорел Морарь был задержан 10 января. Днём позже ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением и фальсификации документов.

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