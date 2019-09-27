Генпрокуратура: Цуцу грозит до 7 лет тюрьмы

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Генеральная прокуратура выступила с подробностями по вопросу о выдаче ордера на арест депутата ДПМ Константина Цуцу.

Как сообщает ведомство, в пятницу, 27 сентября, суд сектора Чеканы удовлетворил запрос прокуроров антикоррупции и применил в отношении гражданина Константина Цуцу меру пресечения в виде предварительного ареста на срок 30 дней ввиду того, что тот скрывается от уголовного преследования, будучи обвиняемым в извлечении выгоды из влияния в особо крупных размерах.

Согласно проведенному Антикоррупционной прокуратурой расследованию, обвиняемый вымогал и получил 20 тысяч евро, пообещав взамен оказать влияние на столичных прокуроров с тем, чтобы не те не продлили срок предварительного ареста для одного лица. Уголовное преследование было начато 18 сентября на основании статьи 326 Уголовного кодекса РМ.

Если Цуцу признают виновным, ему грозит штраф до 300 тысяч леев или тюремное заключение на срок до 7 лет.