Генпрокуратура будет настаивать на розыске Плахотнюка

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Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил сегодня после заседания Высшего совета прокуроров, что Генеральная прокуратура будет настаивать на международном розыске экс-председателя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Стояногло отметил, что на прошлой неделе он получил письмо из Интерпола, в котором сообщается, что международная организация получила запрос на международный розыск Плахотнюка.

– В ближайшее время мы представим Интерполу новые материалы, чтобы помочь им быстрее его найти, – уточнил генеральный прокурор.

Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск Национальным антикоррупционным центром. Решение было принято после того, как он не явился для допроса в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег в особо крупных размерах.

Ранее глава государства Игорь Додон заявлял, что Плахотнюк может вернуться в Молдову только в наручниках.