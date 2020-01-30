Генпрокуратура будет настаивать на розыске Плахотнюка

Генпрокуратура будет настаивать на розыске Плахотнюка

Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил сегодня после заседания Высшего совета прокуроров, что Генеральная прокуратура будет настаивать на международном розыске экс-председателя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Стояногло отметил, что на прошлой неделе он получил письмо из Интерпола, в котором сообщается, что международная организация получила запрос на международный розыск Плахотнюка.

– В ближайшее время мы представим Интерполу новые материалы, чтобы помочь им быстрее его найти, – уточнил генеральный прокурор.

Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск Национальным антикоррупционным центром. Решение было принято после того, как он не явился для допроса в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег в особо крупных размерах.

Ранее глава государства Игорь Додон заявлял, что Плахотнюк может вернуться в Молдову только в наручниках.

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