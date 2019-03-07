Генпрокуратура: 30% прокуроров в Молдове – женщины

Генпрокуратура: 30% прокуроров в Молдове – женщины

30% от общего числа прокуроров, работающих в Республике Молдова, приходится на долю женщин. Большинство из них работает на территориях – 146 человек. В Генеральной прокуратуре трудоустроены 30 женщин, а ещё 21 являются сотрудницами специализированных подразделений.

По данным представителей Генеральной прокуратуры, женщины-прокуроры работают в сфере юстиции, уголовных расследований, международного сотрудничества и европейской интеграции, пишет unimedia.info. 8 женщин являются работницами Антикоррупционной прокуратуры в районах Тараклия, Бричаны, Флорешты, Бельцы, Рышканы, а также в АТО Гагаузия.

В общей сложности, в различных отделах Генеральной прокуратуры работают 520 женщин. Из них 201 – прокуроры и 319 – государственные служащие.

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