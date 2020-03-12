Генпримар призвал кишиневцев воздержаться от походов в людные места и посещения детских и спортплощадок

Генпримар призвал кишиневцев воздержаться от походов в людные места и посещения детских и спортплощадок

Ион Чебан обратился с посланием на своей странице в соцсети к жителям муниципия. Публикуем текст от первого лица.

Уважаемые родители!

Никакие меры, предпринимаемые властями, какими бы жёсткими или быстрыми они ни были, не принесут ожидаемых результатов, если мы не будем действовать сообща и не поддержим уже начатые действия.

В связи с этим прошу вас воздержаться от походов по магазинам без острой необходимости, от прогулок в людных местах. Не подвергайте риску детей.

Избегайте детских и спортивных площадок – накануне вечером я заметил, что они заполнены детьми. Безусловно, каждый родитель – взрослый человек и сам решает, как поступить, но к советам и рекомендациям специалистов следует относиться серьёзно и ответственно.

Берегите своё здоровье, здоровье своей семьи и окружающих людей.

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