Генпримар принял участие в открытии отремонтированного детсада на Буюканах (ФОТО)

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Столичный детский сад №166, расположенный по адресу улица Н. Костин, 63/3, вновь открыл свои двери после реконструкции. Дошкольное учреждение рассчитано на 260 детей.

На официальной церемонии открытия детсада присутствовал и генеральный примар Кишинева Ион Чебан Глава столицы поблагодарил всех за вклад в осуществление проекта по реконструкции дошкольного учреждения и выразил уверенность, что малыши будут чувствовать себя хорошо в обновленном детском саду.

– Подобные инициативы необходимы в муниципии, а мы должны об этом позаботиться. Дети – наше будущее, и они заслуживают лучшего, В будущем мы намерены осуществить ряд аналогичных проектов. Они будут реализованы на основе государственно-частного партнерства, – заявил примар.

После обновления детский сад располагает светлыми помещениями для групповых занятий, актовым залом, специальным инвентарем, дидактическими материалами и новыми игрушками, а также спортивной площадкой для малышей, что является новшеством для детских садов.

Здание детсада находилось в аварийном состоянии с 2006 года, ранее оно было сдано в аренду частному учебному заведению. Реконструкция была проведена на основе государственно-частного партнерства между примарией Кишинева и экономическим агентом.

Из бюджета было выделено 7,5 миллионов леев на закупку мебели и оборудования. Экономический агент выполнил все работы по модернизации стоимостью 20 миллионов леев. После открытия детский сад сохранит статус государственного учреждения.