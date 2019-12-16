Генпримар потребовал отставки главы Управления торговли Кишинева

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан призвал главу Управления торговли, общественного питания и услуг Марчела Замбицкого добровольно подать в отставку после того, как многие граждане выразили недовольство новогодним убранством на ПВНС и, в частности, появившейся там огромной надувной ящерицей.

Учитывая то, что это не первый случай, а ранее уже был скандал, связанный с установкой на площади карусели с изображением обнаженных девушек, генеральный примар решил прибегнуть к радикальным мерам в отношении чиновника и попросил его покинуть занимаемую должность.

– Господин Замбицкий, я знаю, что вы много трудились, но прошу вас добровольно подать в отставку, – отметил Чебан.

В то же время ответственной за наведение порядка на ПВНС была назначена врио Управления культуры Кишинева Стелуца Митрюк. Генпримар попросил ее позаботиться о том, чтобы это было сделано до открытия рождественской ярмарки, намеченного на 21 декабря.

Также Ион Чебан попросил столичную полицию ежедневно присутствовать на ПВНС в те часы, когда катание на каруселях является бесплатным. Это необходимо для обеспечения порядка, так как наплыв горожан с детьми в это время очень велик.