Генпримар потребовал от предпринимателей соблюдать чистоту возле администрируемых ими зданий

Согласно регламенту, экономические агенты, работающие в Кишиневе, обязаны следить за чистотой в периметре администрируемых ими зданий, а преторы секторов должны следить за исполнением данного требования. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявил генпримар столицы Ион Чебан

Он потребовал беспрекословного соблюдения этих правил. Также Чебан распорядился пересмотреть вышеуказанный регламент таким образом, чтобы все нарушители отвечали согласно закону – получали штраф.

– Когда экономический агент не несет ответственности дальше двери своего заведения – возникает беспорядок. В помещении чисто, а в городе грязно, а виновата снова примэрия. Но согласно этому положению, вошедшему в силу еще в 2000 году, экономические агенты обязаны проводить уборку. Давайте соблюдать закон. А мы будем следить за соблюдением – будет мониторинг и выезды на места, – подчеркнул Чебан.

Генпримар также в очередной раз предупредил администраторов строительных площадок, работающих в Кишиневе, о необходимости мыть колеса машин, выезжающих со строек, чтобы грязь не разносилась по городу. Ион Чебан потребовал от ответственных лиц держать под контролем исполнение этих норм.

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