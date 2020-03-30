Генпримар потребовал от глав мунподразделений экипировать сотрудников. Иначе – штраф

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Руководители муниципальных управлений и подразделений должны обеспечить своих сотрудников необходимыми средствами защиты от заражения коронавирусом. В противном случае их ждут санкции. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан на заседании оперативных служб, которое прошло в режиме онлайн.

Градоначальник подчеркнул, что некоторые сотрудники – пожилые, а они подвержены большему риску в этот период.

– Все руководители должны нести ответственность перед подчиненными. В случае, если сотрудники будут на работе без защитной экипировки, оштрафуем начальников подразделений, потому как деньги на необходимые нужды были переведены из резервного фонда, – отметил Чебан.

Генпримар обратился также к сотрудникам муниципальных предприятий с призывом проявлять особое внимание в ходе работы или контактов с другими лицами, а в случае возникновения проблем обращаться к своим руководителям.

Ион Чебан поблагодарил всех сотрудников, которые продолжают работать в этот кризисный период, чтобы город продолжал функционировать.

– Обращаюсь к водителям, сотрудникам управлений и подразделений, которые убирают и дезинфицируют город. Спасибо за все усилия и работу, которую вы делаете, – сказал он.

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