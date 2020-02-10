Генпримар подписал распоряжение: столичная примария переходит на электронные госзакупки

Генпримар подписал распоряжение: столичная примария переходит на электронные госзакупки

На заседании мунсовета Кишинева на прошлой неделе был одобрен проект о переходе муниципалитета на систему закупок посредством электронных платформ, а 6 февраля генпримар Ион Чебан подписал соответствующее решение. 

Теперь, согласно распоряжению градоначальника, у всех подразделений примарии есть неделя на представление планов закупок на текущий год.

– Все должно быть оформлено правильно, должны быть учтены все технические требования, чтобы процесс не затягивался. Не ждите крайнего срока. Информация о всех закупках должна быть опубликована, чтобы с ней мог ознакомиться любой желающий. Должна она быть и на сайтах учреждений, – подчеркнул Чебан.

Градоначальник также выразил удивление, что в XXI веке не у всех столичных управлений есть свои веб-страницы, и распорядился устранить эту недоработку.

Стоит отметить, что ранее муниципальный советник от Партии социалистов Никита Цуркан рассказал, что электронные закупки помогут сэкономить примарии миллионы леев.

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