Генпримар Кишинёва поздравил медсестёр с профессиональным праздником (ФОТО)

0

Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры. В связи с этим генеральный примар столицы Ион Чебан поздравил всех медсестёр с профессиональным праздником, отметив, что именно в нынешних условиях мы понимаем, насколько важна эта профессия для общества.

– Благодарю за ваш труд и за ваш вклад. Ваша роль важна в медицине и в процессе ухода за пациентами. Вы всегда рядом с врачами, вы вместе спасаете человеческие жизни: в машинах скорой помощи, в процедурных, в операционных. Вы всегда «сторожите» у кроватей пациентов, облегчая их боль добрым словом, – написал Чебан на своей странице в социальной сети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.