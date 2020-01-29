Генпримар Кишинёва: Autosalubritate и Центральный рынок ждут проверки и аудит

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Ни один из нынешних руководителей мунпредприятий Autosalubritate и “Центральный рынок” не может в будущем занимать руководящие посты, потому что было допущено слишком много нарушений.

Такого мнения придерживается генеральный примар столицы Ион Чебан. Он рассказал, что на Центральном рынке будет проведен комплексный аудит, а в Autosalubritate – анализ касательно должностей, организационной структуры, экономических и финансовых результатов.

Он добавил, что деятельность каждого сотрудника оценивается и будет оцениваться впредь постоянно. Те, кто не будет справляться и будет нарушать закон, получат дисциплинарное взыскание либо будут освобождены от должности.

Город задыхался от непрофессионализма “назначенцев” бывшего руководства. Их терпели, потому что они были удобны. Такого больше не будет, – подытожил Чебан.