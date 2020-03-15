Генпримар Кишинева рассказал, как будет работать общественный транспорт в условиях карантина

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Завтра общественный транспорт в Кишиневе будет работать на полную мощность, на маршруты будут выведены все доступные автобусы и троллейбусы.

Как отметил столичный градоначальник Ион Чебан, это делается для того, чтобы граждане не толпились в транспорте и на остановках, а также соблюдали рекомендуемое расстояние между людьми – минимум один метр. В троллейбусах и автобусах указано не допускать загруженность более 60%, а в микроавтобусах отдано распоряжение перевозить не более 10-15 человек. Водители и кондукторы должны обязательно носить маски и перчатки.

– В ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы договорились с руководством МВД, что полиция будет строго следить за движением в муниципии и наказывать нарушителей. С утра и до 21.00 общественный транспорт будет работать по обычному графику, а после этого будет установлен специальный режим. Движение общественного транспорта будет контролироваться в течение дня, а режим его дальнейшей работы будет определен на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоится завтра в 16:30, – сообщил Чебан.

Помимо этого, согласно решению генпримара, аппарат примарии, а также сотрудники и директора управлений и предприятий будут работать в специальном режиме, предпочтительно на дому. Работники должны быть оснащены масками и перчатками, а на рабочем месте будут установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами.

Примария и подавляющее большинство подразделений будут работать за закрытыми дверями, включая подразделения Управления социальной помощи – его услуги будут полностью ориентированы на предоставление помощи на дому.

Отметим, ранее сообщалось, что с завтрашнего дня все работники сферы образования в муниципии Кишинев будут работать из дома из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной инфекцией COVID-19.