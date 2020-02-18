Генеральный секретарь Совета МПА СНГ поздравил Додона с 45-летием

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От имени Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ президента Молдовы с 45-летием поздравил Дмитрий Кобицкий, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ. Он пожелал главе молдавского государства крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего.

Дмитрий Кобицкий отметил, что парламентарии Содружества Независимых Государств знают Игоря Додона как настоящего лидера своей страны, вносящего большой личный вклад в активизацию интеграционных процессов на пространстве Содружества.

– Благодаря Вам страна добилась значительных успехов в политическом, экономическом и социальном развитии, существенно расширила международные контакты, упрочила свою роль в решении актуальных вопросов общемировой и региональной повестки дня, – отмечается в тексте поздравления.