Генеральный секретарь парламента провел встречу с главой делегации ЕС в РМ

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Генеральный секретарь Парламента РМ Адриан Албу провел встречу с главой делегации ЕС в Молдове Петером Михалко. Албу поблагодарил посла за постоянно оказываемую нашей стране Европейским союзом помощь и рассказал о результатах визита делегации Парламента РМ на Европейскую конференцию спикеров.

Стороны обсудили также вопрос транспарентности деятельности ведомства и увеличения ее эффективности, а также поговорили об уже реализуемых проектах и о возможности запуска новых, сообщает пресс-служба парламента.