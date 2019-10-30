Генеральный секретарь парламента провел встречу с главой делегации ЕС в РМ

Генеральный секретарь парламента провел встречу с главой делегации ЕС в РМ
Генеральный секретарь Парламента РМ Адриан Албу провел встречу с главой делегации ЕС в Молдове Петером Михалко. Албу поблагодарил посла за постоянно оказываемую нашей стране Европейским союзом помощь и рассказал о результатах визита делегации Парламента РМ на Европейскую конференцию спикеров. 

Стороны обсудили также вопрос транспарентности деятельности ведомства и увеличения ее эффективности, а также поговорили об уже реализуемых проектах и о возможности запуска новых, сообщает пресс-служба парламента.
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