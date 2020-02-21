Генеральный прокурор озвучил приоритеты ведомства на текущий год

Генеральный прокурор озвучил приоритеты ведомства на текущий год

Высший совет прокуроров утвердил сегодня приоритеты Генеральной прокуратуры на 2020 год.

Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что приоритетами возглавляемого им ведомства являются развитие потенциала и повышение эффективности уголовного процесса, пишет moldpres.md. По словам Стояногло, в 2020 году деятельность учреждения будет сосредоточена на исключении из практики случаев нарушений прав человека, противозаконного инициирования уголовного преследования, а также на недопущении необоснованного задержания лиц.

Приоритеты были представлены и утверждены на сегодняшнем заседании ВСП.

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