Генеральный прокурор озвучил приоритеты ведомства на текущий год

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Высший совет прокуроров утвердил сегодня приоритеты Генеральной прокуратуры на 2020 год.

Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что приоритетами возглавляемого им ведомства являются развитие потенциала и повышение эффективности уголовного процесса, пишет moldpres.md. По словам Стояногло, в 2020 году деятельность учреждения будет сосредоточена на исключении из практики случаев нарушений прав человека, противозаконного инициирования уголовного преследования, а также на недопущении необоснованного задержания лиц.

Приоритеты были представлены и утверждены на сегодняшнем заседании ВСП.