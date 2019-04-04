Генерала застрелил тромб? Врач о смерти Алексея Булдакова

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По словам эксперта, причина смерти всенародно любимого артиста — тромб — обобщенная, «народная причина».

Оторвавшийся тромб — это обобщённая, так называемая «народная» причина смертей, наступивших в результате острых сердечно-сосудистых катастроф — рассказывает профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова, член президиума Российского кардиологического общества, почётный член Европейского кардиологического общества, Американской коллегии кардиологов и Американской ассоциации сердца Симон Мацкеплишвили — Иногда большой тромб действительно может оторваться и c током крови перемещаться по сосудам. закупоривая их в критических местах. Такое осложнение мы называем тромбоэмболией. Если это происходит в легочной артерии, то человек, чаще всего, умирает внезапно, за считанные секунды. Второй вариант — тромб, который образуется в левом предсердии при мерцательной аритмии. Такой тромб «выстреливает» из сердца в сосуды головного мозга, что также может быть причиной тяжелейшего инсульта.

Однако чаще всего тромб не отрывается, а образуется в том месте, где на стенках сосуда уже есть атеросклеротическая бляшка. В результате быстро растущий тромб перекрывает и без того суженный бляшкой просвет сосуда и у человека развивается обширный инфаркт миокарда, что чаще всего заканчивается смертью.

У кого чаще образуются тромбы?

1. У людей, которые долгое время находятся в малоподвижном состоянии

Главная причина венозных тромбозов — малоподвижный образ жизни. Продолжительная иммобилизация, например, при переломах костей нижних конечностей приводит к тому, что кровь в венах застаивается и сворачивается, в результате чего и образуются тромбы. Когда человек встает и начинает двигаться, тромб с током крови попадает сначала в сердце, затем — в легочную артерию. Итог — мгновенная остановка сердца. Чаще всего такие ситуации происходит в полете. Если человек неподвижно в неудобной позе сидит 10 часов — в большинстве случаев это приводит к образованию тромба.

2. У заядлых курильщиков и любителей выпить

Сигареты и алкоголь — сильнейшие факторы тромбообразования. Единственное утешение в том, что это, в отличие от пола, возраста и т.д. — модифицированные факторы риска, которые при желании можно легко устранить.

3. У пациентов с хроническими заболеваниями

В здоровом организме в день образуются сотни миллионов мелких тромбов, которые немедленно растворяются под действием тромболитической системы. Но если производство тромбов ускоряется, а лизис (растворение тромбов) замедляется, это должно послужить поводом для серьезного обследования. Обычно причиной тромбообразования служит заболевание.

Чаще всего тромбы образуются при мерцательной аритмии (тромбы образуются в левом предсердии и оттуда выстреливают в голову, приводя к обширному инсульту) и при онкологических недугах. Есть данные, что тромообразование усиливается за несколько лет до постановки онкологического диагноза и долгое время служит его единственным проявлением.

У людей, страдающих хроническими недугами, врачи должны по специальной шкале определить риск тромбообразования и назначить специальные препараты — антикоагулянты. Сегодня в нашей стране есть практически все существующие в мире современные антикоагулянты, которые позволяют предотвратить эту проблему.

Важно знать, что аспирин, который часто рекламируется как профилактическое средство от тромбов, на на самом деле никак не влияет на тромбообразование в венах ног или в сердце при мерцательной аритмии. А если этот препарат принимается без показаний, он приносит гораздо больше вреда, чем пользы.

Правда ли, что для профилактики образования тромбов нужно больше пить?

Этот самый популярный вопрос, который задают пациенты врачам. Нет, человек должен пить столько, сколько ему хочется. Организм устроен таким образом, что ощущение жажды возникает только при первых признаках обезвоживания организма. Поэтому давиться, принимая объявленные кем- то обязательные 2 литра воды в день, нет необходимости. В организме достаточное количество рецепторов, которые незамедлительно сигнализируют о нехватке жидкости. Пить через силу и давиться водой — это хуже, чем недопить два стакана воды.

А пациентам с сердечной недостаточностью это противопоказано, так как прием избыточного количества жидкости у них приводит к резкому и опасному ухудшению самочувствия.

Почему так часто люди умирают во сне?

Смертность от заболеваний в течение дня примерно одна и та же. Исключение составляют предутренние часы. В этот момент происходит активация гормональных факторов, организм готовится к пробуждению, из состояния сна переходит в режим бодрствования, поэтому чаще происходят инфаркты и инсульты.