Гендиректор Агентства государственных услуг освобожден от должности

Гендиректор Агентства государственных услуг освобожден от должности

Сегодня правительство приняло решение освободить от должности генерального директора Агентства государственных услуг Сергея Рэйляна.

Комментируя данное решение, премьер-министр Майя Санду заявила, что это агентство является важным для государства институтом, в руководстве которого должны стоять честные, ответственные и профессиональные люди, чтобы гарантировать качество госуслуг, правильность расходования государственных денег и не допускать злоупотреблений, пишет moldpres.md.

Сергей Рэйлян не будет управлять агентством с 25 июля. Он был назначен руководителем учреждения в 2017 году, а ранее занимал должность генерального директора государственного предприятия «Registru».

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