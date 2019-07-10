Гендиректор Агентства государственных услуг освобожден от должности

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Сегодня правительство приняло решение освободить от должности генерального директора Агентства государственных услуг Сергея Рэйляна.

Комментируя данное решение, премьер-министр Майя Санду заявила, что это агентство является важным для государства институтом, в руководстве которого должны стоять честные, ответственные и профессиональные люди, чтобы гарантировать качество госуслуг, правильность расходования государственных денег и не допускать злоупотреблений, пишет moldpres.md.

Сергей Рэйлян не будет управлять агентством с 25 июля. Он был назначен руководителем учреждения в 2017 году, а ранее занимал должность генерального директора государственного предприятия «Registru».