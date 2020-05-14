Где в столице растет амброзия: специалисты определили 122 зоны и нанесли их на карту

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Всего две недели понадобилось для того, чтобы разработать и запустить карту цветения в столице очень опасного сорняка-аллергена – необходимо было лишь распоряжение генерального примара.

Так, согласно представленной информации, амброзией затронуты все сектора, в центре столицы ее меньше, общая площадь составляет 200 га, число зон – 122. В проекте представлены данные из секторов города, где были выявлены очаги распространения амброзии. Области, где это растение было обнаружено ранее, также отображены на карте.

– Я распорядился принять меры как можно скорее, чтобы жителям столицы не пришлось страдать от аллергии. До настоящего времени была проведена обработка химическими растворами на площади 5 гектаров в секторах Чеканы и Ботаника. Это большая работа, и я надеюсь, что со временем мы сможем искоренить сорняк, – сказал генпримар Ион Чебан.

Он напомнил, что экономические агенты и физические лица также должны позаботиться о принадлежащих им участках и удалить на них амброзию, в противном случае они будут наказаны в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Констатирующим органом в этом случае являются полиция, претура сектора и Управление жилищно-коммунального хозяйства.

Карта цветения амброзии представлена здесь.

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