Где в пятницу, 17 мая, в Кишиневе не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными временно окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Буюканы:

Онисифор Гибу, 9, 9/1, 11/2, 15, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 19, Сучевица, 31, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38/2, 38/3 – с 09:10 до 17:00.

Центр:

Штефан чел Маре, 67 – с 09:00 до 17:00; Аллея Гэрий, 1/1, 37, 9999, Гэрий, 1/2, Юрий Гагарин, 1, 3, 3/1, 3A, 3C, 5, 5/2, 7V, Пьяца Гэрий, 1, 1A, 3, Тигина, 67, Тирасполь, 2, 2/1, 2/1J, 4, 4/1, 6, 11 – с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

Богдан Воевод, 1/1, 2, 2/5, 10, 10/1, 12, 12A, 999, Флорилор, 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 4/6, 9999, Надежда Руссо, 16 – с 09:25 до 17:25. Кукорилор, 8/1, 8A, 18, Соколень, 20 – с 09:00 до 17:00.