Где в Молдове в субботу не будет света: список адресов

Где в Молдове в субботу не будет света: список адресов

Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 14 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных в следующих населённых пунктах:

Комрат (Гагаузия):

  • г. Вулканешты: ул. Новоселова, Попова – частично с 09:30 до 18:30.

Калараш:

  • с. Вэрзэрештий Ной – частично с 08:30 до 19:30.

Каушаны:

  • с. Сэлкуца – частично с 08:30 до 20:30.

Штефан-Водэ:

  • с. Паланка: ул. Четатя Алба, Ливезилор, М. Еминеску, Паланка, Нистряна, Дойна, Пэчий, Северная, Суворов – частично с 08.10 до 20.10.

Хынчешты:

  • с. Чучулень – с 09.00 до 17.00 (на 1 час). 

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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