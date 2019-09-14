Где в Молдове в субботу не будет света: список адресов

Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 14 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.
Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных в следующих населённых пунктах:
Комрат (Гагаузия):
- г. Вулканешты: ул. Новоселова, Попова – частично с 09:30 до 18:30.
Калараш:
- с. Вэрзэрештий Ной – частично с 08:30 до 19:30.
Каушаны:
- с. Сэлкуца – частично с 08:30 до 20:30.
Штефан-Водэ:
- с. Паланка: ул. Четатя Алба, Ливезилор, М. Еминеску, Паланка, Нистряна, Дойна, Пэчий, Северная, Суворов – частично с 08.10 до 20.10.
Хынчешты:
- с. Чучулень – с 09.00 до 17.00 (на 1 час).
За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
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