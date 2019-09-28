Где в Молдове в субботу не будет света: список адресов

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 28 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных в следующих населённых пунктах:

Комрат (Гагаузия):

ул. Бауман, Буджакулуй, Чапаев, Дружба, Дутлов, Дзержинский, Ферапонтевская, Горбунов, Христо Ботев, Ялпужская, М. Лермонтов, П. Чайковский, пер. Солнечный, пер. Строительный, Студенческая, Танкистов, В. Шукшин, Виника, Ворошилов – частично с 09:30 до 17:00;

г. Вулканешты: ул. Чапаев, Ленин – частично с 09:00 до 18:00;

с. Дезгинжа: ул. Будённый, Г. Титов, Герцена, Ленин, М. Горький, М. Шолохов, О. Кошевой, Победа, С. Тюленин, пер. С. Тюленин, пер. Волгина – частично с 09:30 до 18:30.

Каушаны:

с. Фырлыдень – частично с 09:00 до 19:00;

с. Салкуца – частично с 08:30 до 20:00.

Штефан-Водэ:

С. Карагасаны: ул. К. Маркс, Чапаева, Г. Котовски, И. Крянгж, Молодежная, Победа, Суворова, 1 Мая, Карагасаны – частично с 08:30 до 20:00;

с. Паланка: ул. М. Эминеску Ливезилор, Суворово, Четатя Алба, Паланка – частично с 08:10 до 20:10.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.