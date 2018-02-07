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Где в Кишиневе завтра, 8 февраля, не будет воды

Где в Кишиневе завтра, 8 февраля, не будет воды

Поставщик предупреждает потребителей о запланированных отключениях.

Так, в связи с выполнением работ по замене кранов и водомеров АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды с 09.00 до 17.00 по следующим адресам в Кишиневе:

  • Пажурий, 3-5, 11,15 , 16a, 6, включая дома с дробью;
  • А.Дога, 28, 32/2;
  • Н. Димо, 21/2, 23/3;
  • М. Костин, 19, включая дома с дробью.

В то же время в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 16.00 будут отключены от подачи воды кишиневцы, которые живут в домах, расположенных по адресам:

  • Куза-Водэ, 17-21, включая дома с дробью;
  • Индепенденцей, 13-15, включая дома с дробью.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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