Где в Кишиневе сегодня, 20 апреля, не будет электричества

О плановых отключениях, связанных с проведением работ, предупреждает поставщик.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы

А. Бельски, 16, Балканское шоссе, 1-9, 20, 3, Пескэрушилор, 1-23, 6-34, 210, переулок Пескэрушилор, 12, Петрикань, 25/1, 218, 224, 230, 232, 232/1, Стрэшень, 1-7, 2-6 – с 09:20 до 17:20.

Чеканы

Кэрэмидарилор, 23-79, 56-94, Л. Ребряну, 38/1, Мовиленин, 1-51, 2-32, Св. Параскева, 9-27, Узинелор, 75 – с 09:30 до 17:00.

М. Дрэган, 32/2, 34 – с 09:00 до 18:00.

Рышкановка

Аэродромулуй, 11, 11/2 – с 09:00 до 12:00.