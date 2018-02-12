Где в Кишиневе можно подписаться за президентскую республику

Партия социалистов Республики Молдова приступила к установке в столице палаток для сбора подписей за переход к президентской республике.

Начиная с сегодняшнего дня, 12 февраля, поставить свои подписи можно по следующим адресам.

ЦЕНТР

Перекресток бульвара Штефана чел Маре и улицы Армянская;

Возле магазина “Maraton” (улица Измаильская).

БОТАНИКА

Возле магазина “1000 мелочей”.

ЧЕКАНЫ

Возле магазина “Green Hills Market” (на кругу);

Аллея напротив сельскохозяйственного рынка.

В ближайшие дни красно-белые палатки с надписью “Требуем порядок и справедливость, подписываем за президентскую республику! Поддержим Игоря Николаевича Додона!” будут установлены также в других секторах столицы. Палатки будут работать с 10.00 до 18.00 без выходных.

Отметим, что общенациональный сбор подписей за переход к президентской республике по инициативе Партии социалистов стартовал 28 октября. На данный момент собрано более 700 тысяч подписей по всей стране. Многочисленные опросы общественного мнения показывают, что более половины населения Молдовы выступает за переход к президентской республике.