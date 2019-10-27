Где сегодня в Молдове не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 27 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в муниципии Комрат:

с. Александру Иоан Куза: ул. А. Матеевич, Чапаев, Д. Кантемир, Е. Георге, Е. Георге, Ю. Гагарин, М. Эминеску, М. Витязул, Миорица, Поштей, Штефан чел Маре, Тихая, Траян, Т. Владимиреску – частично с 09:30 до 18:30.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.