Где сегодня в Молдове будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами измерения скорости движения.

Сегодня, 14 декабря, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинев – Унгены;

R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;

R 3: Кишинев – Хынчешты;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 13 – 86;

M 1: Кишинев – Дубоссары, км 18 – 42;

R 14: Бельцы – Сэрэтены, км 11 – 49;

R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ;

R 34: Хынчешть – Леова.