Где сегодня в Молдове будут дежурить радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами измерения скорости движения.
Сегодня, 14 декабря, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- R 1: Кишинев – Унгены;
- R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;
- R 3: Кишинев – Хынчешты;
- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 13 – 86;
- M 1: Кишинев – Дубоссары, км 18 – 42;
- R 14: Бельцы – Сэрэтены, км 11 – 49;
- R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ;
- R 34: Хынчешть – Леова.
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