Где сегодня в Кишиневе отключат электричество

Поставщик сообщает о плановых отключениях, которые сегодня, 20 декабря, пройдут в четырех секторах столицы.

Они затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам.

БОТАНИКА

– Дачия 44/5 – с 09:30 – 17:00

– ул. Арон Пумнул 151, 153, 169, переулок Арон Пумнул 136, 146, 148, 150, 147-183, Банатулуй 101, 113, Дачия 22/4, 22/6, Марамуреш 105-127, София 11-17, 12-20, Теилор 9/1 – с 09:30 – 17:00

– Индепенденцей 2/1, Тудор Стришка 2 – с 10:00 – 16:00

БУЮКАНЫ

– улица Александру чел Бун, переулок Александру чел Бун, Будэй, Картуса, улица Кодрилор, переулок Кодрилор, Дурлешть, Георге Уреке, Грибов, переулок Яшулуй, Жунимий, Ливезилор, Ливиу Дамиан, Эминеску, Димо, Тестемицану, Пачий, Петру Рареш, Подгоренилор, улица Редюл мик, переулок Редюл мик, Василе Лупу – частично с 09:30 – 12:00

– Барбу Лэутару, улица Пачий, переулок Пачий, переулок Владимиреску 2, переулок Владимиреску – частично с 12:00 – 17:00

– Рухулянка, Ателиерилор, Кантиней, Картуша, Дурлешть, Тестемицану, улица и переулок Тинеретулуй – частично с 09:20 – 17:00

ЦЕНТР

– Матеевич 75 – с 13:00 – 15:00

г. Кодру: Кымпулуй, Костюжень, Тургенев, улица и переулок Лучафэрул – частично с 09:00 – 17:00

– Костюжень, Думбравий, улица Плаюлуй, переулок Плаюлуй 1, переулок Плаюлуй, 2, Св. Ион – частично с 14:30 – 18:00

РЫШКАНОВКА

– Ион Прункул 24 – с 13:15 – 14:40

– Мирон Костин 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, bd. Moscova 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14/1 – с 10:00 – 17:00

– Пажурий 3/1 – с 09:00 – 13:00

– Пажурий 9 – с 13:00 – 17:00

– Студенцилор 4 – с 10:30 – 12:00

г. Крикова:

– Хыждеу, Борис Главан, Колосов, Крикова, Д. Кантемир, Фрунзе Михаил, Минерилор, Миорица, Пэчий, Штефан чел Маре – частично с 10:00 – 17:00.