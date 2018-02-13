Где сегодня в Кишиневе искать палатки за президентскую республику

Сбор подписей в поддержку перехода страны к президентской форме правления, инициированный социалистами, набирает обороты.
Так, сегодня, 13 февраля, поставить свою подпись можно в одной из 10 палаток, установленных на улице города.
Буюканы
- Алба-Юлия – угол Ливиу Деляну
- Улица Ион Крянгэ – напротив рынка “Negustorii”
Рышкановка
- Магазин “Союз”
- Парк афганцев
Центр
- Перекресток улицы Армянская и бульвара Штефан чел Маре
- Перекресток улиц Докучаева и Хынчештское шоссе
- Перекресток улиц Миорица и Хынчештское шоссе
Ботаника
- Магазин “1000 мелочей”
Чеканы
- Магазин “Green Hills” (на кругу)
- Аллея напротив рынка
Следует отметить, что палатки мобильные, а это значит, что их местоположение будет меняться на протяжении предстоящих недель. Палатки работают ежедневно с утра до 17.00.
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