Где сегодня в Кишиневе искать палатки за президентскую республику

Сбор подписей в поддержку перехода страны к президентской форме правления, инициированный социалистами, набирает обороты.

Так, сегодня, 13 февраля, поставить свою подпись можно в одной из 10 палаток, установленных на улице города.

Буюканы

Алба-Юлия – угол Ливиу Деляну

Улица Ион Крянгэ – напротив рынка “Negustorii”

Рышкановка

Магазин “Союз”

Парк афганцев

Центр

Перекресток улицы Армянская и бульвара Штефан чел Маре

Перекресток улиц Докучаева и Хынчештское шоссе

Перекресток улиц Миорица и Хынчештское шоссе

Ботаника

Магазин “1000 мелочей”

Чеканы

Магазин “Green Hills” (на кругу)

Аллея напротив рынка

Следует отметить, что палатки мобильные, а это значит, что их местоположение будет меняться на протяжении предстоящих недель. Палатки работают ежедневно с утра до 17.00.