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Где сегодня в Кишиневе искать палатки за президентскую республику

Где сегодня в Кишиневе искать палатки за президентскую республику

Сбор подписей в поддержку перехода страны к президентской форме правления, инициированный социалистами, набирает обороты. 

Так, сегодня, 13 февраля, поставить свою подпись можно в одной из 10 палаток, установленных на улице города.

Буюканы

  • Алба-Юлия – угол Ливиу Деляну
  • Улица Ион Крянгэ – напротив рынка “Negustorii”

Рышкановка

  • Магазин “Союз”
  • Парк афганцев

Центр 

  • Перекресток улицы Армянская и бульвара Штефан чел Маре
  • Перекресток улиц Докучаева и Хынчештское шоссе
  • Перекресток улиц Миорица и Хынчештское шоссе

Ботаника

  • Магазин “1000 мелочей”

Чеканы 

  • Магазин “Green Hills” (на кругу)
  • Аллея напротив рынка

Следует отметить, что палатки мобильные, а это значит, что их местоположение будет меняться на протяжении предстоящих недель. Палатки работают ежедневно с утра до 17.00.

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