Где сегодня, 23 апреля, в Кишиневе не будет электричества

О предстоящих в столице отключениях сообщает поставщик.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Чеканы

Кэрэмидарилор, 23-79, 56-94, Л. Ребряну, 38/1, Мовиленин, 1-51, 2-32, Св. Параскева, 9-27, Узинелор, 75 – с 09:30 до 17:00.

Рышкановка

Матей Басараб, 9/1 – с 09:00 до 13:00.

Матей Басараб, 9/2 – с 13:00 до 17:00.

В. Бадю, 15, 19, 24-38, 15A, 19A, 38A, К. Брынковяну, 24, 24B, 33A, 35, Дойна, 59, Хотин, 1, 6-16, Путней, 49-63, 50-66, Ек. Теодорою 2-32, 13-33, Тимишоара, 1, 14, 16 – с 09:00 до 17:00.