Где сегодня, 18 апреля, в Кишиневе не будет света

О плановых отключениях электроэнергии, которые затронут все сектора города, сообщил поставщик.
Согласно представленной информации, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.
Ботаника
Мунчешть, 782/1, 782/2 – 09:30 – 17:00.
Буюканы
Алба-Юлия, 122/1, Ион Лука Караджале 19-21, 20-24, 999, Сэлкуца, 7-31, 10-28, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – 09:30 – 13:00.
Центр
Албишоара, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 20/1, 22/2, Измаил, 108, 108/2 – 14:00 – 18:00.
Митрополит Гурие Гросу, 16, Валя Дическу, 53-91, 64-140, Хынчештское шоссе, 44 – 09:30 – 17:30.
Чеканы
Кэрэмидарилор, 23-79, 40-94, Л. Ребряну, 22-38, 31, 49-125, Мовиленин, 1-51, 2-32, Св. Параскева, 9-17, 25-27, 22, Узинелор, 66-84, 69-135, 162 – 09:10 – 17:00.
Рышкановка
Московский проспект, 5, 5/2, 5/4, 5A, 7/1, 9, 9/2 – 09:00 – 17:00.
Н. Димо, 25 – 13:00 – 17:00.
Н. Димо, 29/1 (Н. Димо, 32 – гаражи) – 09:00 – 13:00.