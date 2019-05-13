Где сегодня, 13 мая, в Кишиневе не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Они затронут жильцов домов, расположенных по следующим ниже адресам.

Ботаника:

А. Болдур, 1-19, 4-20, 9999, Бэчоий Ной, 1-31, 2-30, 999, переулок Бэчоий Ной, 3, 9/1, Косашилор, 1-7, 2-4, Декабристов, 54, Г. Безвикони, 5-17, 6-16, Г. Кучеряну, 4-12, 19, 30, 69, переулок Г. Кучеряну, 1-5, 28, Имашулуй, 2-28, Леушень, 1-11, 2-16, Мунчешть, 263-271, 404-706, 9999, Музелор, 2-20, 3-21, Пэшунилор, 5, 10/1, Подул де флорь, 1-17, 2-28, Ревака, 2, 3, 6, переулок Ревака, 2, 4, Симеон Мурафа, 39-51, 44-56, Вадул Быкулуй, 999, В. Зарзэре, 1-37, 4-38, переулок В. Зарзэре, 3, 15, 35, 4, 10, 16, 26-28, В. Тулник, 3-13, 16-18, 21-23, Змеурей, 5 – с 09:30 до 20:00. Милано, 10, Мунчешть, 615A, 615/1, 621, 623, 793/3, Ревака, 9001, 9002 – с 09:30 до 17:00.

Буюканы:

А. Донич, 1-41, 2-42, Астроном А. Донич, 30, 36, Г. Музическу, 2, 2A, 4, И. Крянгэ, 41, 45/4, 58, 62, 62/4, 64, 66, 66/2, 68, Ион Некулче, 30, 55, 57, 59, С. Рахманинов, 1-29, 4-30, В. Белински, 56-76, 65-89 – с 09:00 до 13:00 (на 3 часа).

Рышкановка:

Московский проспект, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/6, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 – с 09:30 до 14:00.