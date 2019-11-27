Где найти молдавского Примакова?

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Как Молдова может стать страной-мостом между Востоком и Западом?

В Кишинёве под эгидой Посольства России и представительства Россотрудничества прошли «Примаковские встречи», в которых приняли участие дипломаты, политики, учёные и общественные деятели из России и Молдовы.

Событие было приурочено к 90-летию со дня рождения российского учёного и государственного деятеля Евгения Примакова, чью юбилейную дату отметили в России, установив памятник на Смоленской площади в Москве.

Где прошли выездные встречи?

Посол РФ в Молдове Олег Васнецов, приветствуя участников, отметил, что «Примаковские встречи» в России проводятся уже пять лет подряд, а в этом году впервые за рубежом.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой поблагодарил гостей за проведение выездного заседания «Примаковских встреч» в Кишинёве.

– Не припоминаю, чтобы российские коллеги приезжали в Молдову с такого рода экспертной площадкой по международным проблемам, где можно обменяться мнениями и идеями, вместе посмотреть на будущее международных отношений, – сказал дипломат, подчеркнув, что такие контакты способствуют взаимопониманию двух стран.

Круглый стол начался с воспоминаний российских и молдавских участников форума, встречавшихся в разное время с дипломатом-востоковедом. Фотовыставка, документальный фильм, а также презентация книги «Политик, дипломат, учёный Евгений Примаков» органично вплелись в живой рассказ о незаурядном государственном деятеле, не дав ему превратиться в «мемориально-воспоминательное» торжество. Что с удовлетворением отметил внук политика – журналист, депутат Госдумы Евгений Примаков.

Острая полемика, которая потом развернулась вокруг концепта внешнеполитической роли нашей республики, выдвинутого президентом Игорем Додоном, – «Молдова – мост между Востоком и Западом», – стала как бы символическим продолжением дипломатического наследия Евгения Примакова, который всегда стоял за строительство «мостов»…

Что с опорами страны-моста?

По словам доктора политических наук ректора Института международных отношений Молдовы Валентина Бенюка, о позиции «моста» в Молдове впервые заговорили в 90-е годы. Но прошло почти 30 лет, а «мост» ещё и не начинали строить. Наша страна нуждается в молдавском Примакове, который знает, что такое национальные интересы, и умеет их отстаивать. Чтобы создать государство-мост, нужна величайшая политическая воля и понимание национальных интересов. Без этого, подчеркнул историк, о проекте можно говорить ещё три десятилетия.

Доктор исторических наук, политолог и экс-вице-премьер Виктор Степанюк считает, что в мире есть разные модели строительства стран-мостов, но Молдова не может перенять ни одну из них целиком из-за существующих у нас иных условий.

– Основные опоры страны-моста – идея государственности, независимости, развития и национального согласия. В Молдове на эти процессы влияют этнический фактор, многокультурность и геополитика. Сильно раскалывает общество прошлое страны и её история. Поэтому не обойтись без компромисса, а добиться его очень не просто.

– Республика нуждается в своего рода пакте устойчивого развития, где было бы официально зафиксировано согласие всех политических сил страны совместно трудиться над решением проблем, которые у нас накопились. Такой шаг может стать реальной основой для строительства «моста», которого у нас нет, – убеждён историк.

Что за разговоры?

А вот депутат парламента РМ, член Комиссии по внешней политике и европейской интеграции Богдан Цырдя считает, что у Молдовы уже есть многие компоненты «моста». Например, зона свободной торговли с ЕС и СНГ, Соглашение об ассоциации между РМ и ЕС, многоязычие и многонациональный состав населения, гагаузская автономия и другие бонусы. Но этого мало.

Молдове необходимо добиться международного признания нейтралитета, объединить страну на основе серьёзной децентрализации, вернуть русскому языку официальный статус. Впрочем, депутат не против внести в список государственных языков также и английский. Пора отменить запрет на трансляцию российских новостных и аналитических передач, который был раскритикован европейской резолюцией от 4 ноября 2018 года. Как можно декларировать свободу слова и независимости СМИ в стране, если все программы передач на русском языке приравниваются к пропаганде? А ещё, по мнению депутата, стоило бы запретить партии, которые ратуют за ксенофобию и ликвидацию государства…

И, конечно, государство нуждается в мощных инфраструктурных проектах по полной реконструкции канализации, дорог, мостов и других жизненно важных систем, чтобы Молдова не символически, а на деле стала страной-транзитом. Мосты надо строить, а не говорить о них, подытожил политолог.

КОММЕНТАРИЙ

Почему нужно идти своим путём?

Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник центра евро-атлантической безопасности МГИМО МИД России, эксперт Российского совета по международным делам и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова:

– В Москве, когда говорят о Молдове, Украине и о Грузии, упоминают национальные интересы этих стран. Но проблема не в их наличии – дай бог, чтобы они были! Сложность – в дефиците этих национальных приоритетов, которые порой выражаются не в защите интересов своей страны, а в том, чтобы кого-то конъюнктурно уязвить. Конечно, приоритеты Молдовы не могут полностью совпадать с приоритетами России. Но когда обсуждаются конкретные интересы стран, есть, что обсуждать и о чём договариваться. Если же речь идёт о представительских функциях, делегированных кому-то, то разговор становится

проблемным…

Во время круглого стола много говорилось об уникальном опыте коалиции правых и левых сил в Молдове. Объединились, чтобы, как украинцы говорят, гуртом батьку бить. А что дальше, в чём позитивная повестка дня? Опять дебаты: какой дорогой идти – западной или восточной? Идите своим, молдавским путём, который выведет страну на верную дорогу! Потому что ни Запад, ни Восток не соберут за Молдову её государство.

Концепт Молдовы как страны-моста в принципе возможен. Но позиция «моста» не предполагает беготню от Запада к Востоку и наоборот. Это системное видение и отстаивание собственных интересов. И не стоит уповать на модель нейтралитета Швейцарии, Австрии или Финляндии. Условия, которые создавали кейсы этих стран, были особыми – сейчас их нет.

Теперь очень многое зависит от зрелости элит. От их желания отказаться от конъюнктуры ради создания действительно сильного национального проекта. Как только у Молдовы появится такой проект, он сразу вызовет интерес у Запада и Востока. Наглядный тому пример – Казахстан и Азербайджан. У них тоже немало проблем, но там не ставят перед собой цель превратить территории этих стран в площадку для борьбы. А в отношении Молдовы, Грузии и Украины иногда складывается впечатление, что местные политики и национальная элита специально приглашают побороться на своих площадках больших игроков. Но столкновения могут привести к тому, что самой площадки не останется…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

О чём забытые наработки?

Василий Шова, советник президента по политическим вопросам и реинтеграции:

– Дискуссии, которые разгорелись на «Примаковских встречах» в Молдове, важны для нашей страны с точки зрения изучения собственного опыта. Как можно решать конфликты, не прибегая к элементам эскалации?! Мало кто помнит, что в 1999 году благодаря участию министра иностранных дел Евгения Примакова в процессе приднестровского урегулирования в правительстве РМ шла речь о том, чтобы предоставить кабинеты приднестровским министрам в молдавском правительстве. Настолько близко Молдова стояла от решения приднестровского урегулирования. И где мы находимся в переговорном процессе теперь, спустя 20 лет? Убеждён, не сегодня, так завтра придётся возвращаться к наработкам, которые были сделаны в Молдове при содействии Примакова.

И ещё. В стране должны работать серьёзные аналитические центры, которые находились бы на службе у государства и по его запросу давали бы научные рекомендации по выходу из той или иной ситуации. Почти 30 лет республика занимается приднестровским урегулированием, но до сих пор нет центра, который занимался бы этой проблематикой с позиции академической науки…

Татьяна СОЛОВЬЁВА