Где можно заказать с доставкой на дом продукты питания (САМЫЙ ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Где можно заказать с доставкой на дом продукты питания (САМЫЙ ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Примария муниципия Кишинёв опубликовала полный список компаний, которые доставляют продукты питания на дом. В документе указаны их контакты и веб-страницы.

Таким образом, жители столицы могут заказать онлайн или по телефону продукты питания первой необходимости: хлеб, овощи, фрукты, крупы, свежее мясо и т.д. Доставка будет произведена курьером на указанный клиентом адрес. Примария Кишинёва призывает горожан в период пандемии коронавируса пользоваться услугами доставки.

Список онлайн магазинов, которые доставляют продукты питания на дом

 

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