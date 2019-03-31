Где молдаване планируют провести пасхальные каникулы, и в какую копеечку им это влетит (ВИДЕО)

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В то время, как молдаване, проживающие в других странах, предпочитают возвращаться домой к пасхальным каникулам, те, кто проживает в своей стране, стараются воспользоваться свободными от работы и учёбы днями и отправиться в хотя и маленькое, но путешествие.

Некоторые жители Молдовы выбирают туры в Европу, другие стремятся посетить святые места. Стоимость путешествия зависит от предложения. К примеру, чтобы поехать на море в этот период года, за одну путёвку придётся заплатить около 350 евро, пишет protv.md. Одно из туристических агентств предлагает жителям Молдовы поехать на три дня в один из городов Греции. Там они могут провести ночь Воскресения Христова в городской церкви Святого Дмитрия.

– Предложение включает в себя две ночи, проживание и транспорт включены. Стоимость путёвки составляет 130 евро на человека и включает в себя завтрак и тур по городу, – рассказала менеджер турагентства Родика Курликовски.

Те, кто хочет отправиться в путешествие по европейским столицам, должны вытащить из кармана 245 евро. За эту цену они будут иметь возможность посетить несколько городов – Будапешт, Вену, Прагу и Дрезден. В цену входит только завтрак. Любители экзотики предлагают провести каникулы в Турции, но за это удовольствие придётся заплатить значительно больше.

– Рейсы в Анталию включают в себя перелёт, питание «все включено», трансфер из отеля в отель. Стоимость этого предложения – от 360 евро и выше, – рассказала менеджер турагентства.

Те, кто хочет отправиться в путешествие, но не имеют возможности уезжать далеко от дома, могут выбрать тур в Румынию.

– Совата – это отличное место для того, чтобы подлечиться. Если есть желание, люди могут туда поехать просто ради того, чтобы расслабиться. Это предложение включает 6 ночей проживания в отеле. Стоимость двухместного номера составляет 249 евро плюс завтрак, ужин, а также услуги спа-салона, – сообщила турагент Алина Чоботару.

Туроператоры также предлагают паломничество в святые места Иерусалима, Назарета или Вифлеема. Цены начинаются с 770 евро на человека.