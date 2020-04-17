Где благодарность?

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Китай помогает нам пережить пандемию. Как мог представитель оппозиции Игорь Мунтяну назвать гуманитарную помощь КНР Молдове пропагандой? Г. Скутару, Флорешты

– В официальной концепции внешней политики Китая закреплено взаимное уважение и принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств, – говорит вице-спикер парламента Влад Батрынча. – Причём, в отличие от некоторых других держав, для китайской дипломатии это не пустые слова, а реальное руководство к действию. На протяжении многих лет КНР искренне и безвозмездно помогает Молдове. И при этом ни разу китайские партнёры не позволили себе заявить: «Молдова должна!» или «Требуем от Молдовы!» Мне жаль, что посольству Китайской Народной Республики в Молдове приходится реагировать на безответственные голословные обвинения одного условно прозападного депутата парламента РМ. Жаль, что это слегка омрачило фон поддержки Китаем молдавской медицины в период глобального кризиса.